Aïssatou Billy Diallo élue Miss Guinée France : «Je mesure la responsabilité qui m’a été confiée» 

Aïssatou Billy Diallo a été couronnée Miss Guinée France 2026 à l’occasion de la 16e édition organisée par l’association des Jeunes Guinéens de France (AJGF) qui succède ainsi Foulematou Saran Camara, lauréate de l’édition 2025. La cérémonie, qui s’est tenue dans une salle événementielle à Créteil en région parisienne, a rassemblé la diaspora guinéenne autour d’un hommage appelé ”Grâce et majesté, l’élégance au sommet”

Mlle Aïssatou Bily Diallo étudiante en Master 1 MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion d’entreprise) et Data Product Manager en alternance a séduit le public et les membres du jury grace à son éloquence et son projet intitulé « Elle & Vie : lutte contre les violences faites aux jeunes filles». Son engagement en faveur de l’émancipation de jeunes filles en Guinée a fait d’elle la favorite de cette édition: « Je suis très fière de moi, du parcours que j’ai réalisé depuis la présélection de miss Guinée France. Aujourd’hui je suis couronnée miss Guinée France 2027, je mesure la responsabilité qui m’a été confiée et j’espère que je vais rendre tous les Guinéens de la diaspora ou en Guinée fiers en réalisant mon projet en Guinée. Merci à la Guinée de me faire confiance» a déclaré la nouvelle reine de beauté, émue par son sacre. Elle sera accompagnée pour son mandat d’une année par Bountouraby Savané première dauphine et Fatou Barry deuxième dauphine

Miss Guinée France ne se limite pas à un simple concours de beauté. L’événement est devenu une véritable vitrine culturelle, offrant à chaque lauréate la responsabilité de représenter dignement la diaspora et de promouvoir l’héritage guinéen en France et au-delà: « Aujourd’hui une miss a été élue. Une nouvelle ambassadrice de la culture et de la beauté guinéenne, on est vraiment heureux de porter ce projet maintenant plusieurs décennies », a indiqué Mr Traoré avant de poursuivre « le public a répondu présent, c’était vraiment exceptionnel. La communauté guinéenne s’était mobilisée et on est fier d’elle » s’est félicité Aboubacar Traoré, président de l’association des Jeunes Guinéens France (AJGF)