L’année 2023 finit sur une bonne note pour le méga projet d’exploitation des blocs 1, 2, 3 et 4 de minerais de fer du mont Simandou. En cette fin d’année, c’est une avancée importante qui a été enregistrée à travers la signature de huit (8) accords.

Le 22 décembre 2023, le président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, par ailleurs directeur de cabinet de la présidence, a présidé la cérémonie de signature de ces huit (8) documents contractuels.

«Ces accords, conclus un an après la signature des Terms sheets avec Rio Tinto Simfer, Winning Consortium Simandou, et l’arrivée de Baowu, géant chinois de l’acier, témoignent de la volonté de matérialiser ce projet ambitieux. Le ministre directeur de cabinet de la présidence a réaffirmé son engagement à réaliser le projet Simandou, aligné sur la vision du président de la République, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, et dans l’intérêt des partenaires impliqués ainsi que le peuple souverain de Guinée», mentionne la DCI sur le site internet de la Présidence.

Bouna Sylla, président du conseil d’administration de la compagnie du TransGuinéen, a présenté les avancées techniques réalisées par toutes les parties à savoir la partie guinéenne, Winning Consortium Simandou, Rio Tinto et Bawu, soulignant l’importance des efforts collectifs menés jusqu’à ce stade.

«Les représentants de Rio Tinto, du Winning Consortium Simandou et de Baowu ont de leur côté, exprimé leur solidarité envers le peuple guinéen suite au récent drame ayant endeuillé le pays.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à travailler de concert pour faire de ce projet une réussite majeure.

Les ministres de l’Economie et des Finances, du budget, des mines, ainsi que le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, ont salué les accords signés et loué l’engagement continu des partenaires pour concrétiser le projet Simandou.

Ce jalon historique marque une avancée majeure vers l’exploitation de ce gisement d’envergure mondiale, ouvrant la voie à une collaboration renforcée entre les partenaires pour le développement économique de la nation.

La détermination de l’Etat grâce au leadership de SE le Colonel MD et à l’engagement soutenu des partenaires impliqués, le projet Simandou a atteint un point de non-retour. Cette nouvelle signature d’accords qui intervient en pleine période de crise due à l’explosion du principal dépôt hydrocarbures de Kaloum témoigne de cette volonté manifeste et inébranlable d’aller de l’avant et de rassurer.

Le projet Simandou se positionne ainsi comme un symbole d’espoir et de persévérance, porté par un leadership engagé à tracer un avenir plus prometteur pour le peuple souverain de Guinée», peut-on lire sur le site de la Présidence.

La poursuite des travaux ayant abouti à cette signature d’accord pendant que la Guinée traverse des moments difficiles, traduit aussi la détermination des autorités et des autres partie prenantes à réaliser le rêve des guinéens d’une exploitation des minerais de fer de Simandou.

Ousmane Diakité