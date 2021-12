Grâce à son duo d’attaque Gnagna – Pape Abdou, le Horoya AC a remporté le Classico face à l’AS Kaloum. Le Milo et le Hafia ont fait l’essentiel face au Fello et la Flamme Olympique lors de la 10e journée de Ligue 1…

Le Horoya domine le Classico…

Face à une jeune équipe de l’Association Sportive de Kaloum très généreuse, le Horoya AC a fait l’essentiel dans ce premier Classico de l’année. Grâce à un penalty obtenu par Ocansey MANDELA et transformé par Yakhouba BARRY (44’, 0-1), les Matamkas prennent l’ascendant en fin de première période. Au retour des vestiaires, le champion de Guinée assène un second coup aux Kaloumistes. C’est Pape Abdou NDIAYE qui se trouve à la conclusion d’un très bon centre d’Alseny « Chamakal » SOUMAH pour le break, dès la 55e minute.

Cette sixième victoire de la saison (0-2) permet au Matamkas de rejoindre à la première place, SOAR Académie avec 20 points. Kaloum a 13 points et reste à la 9e place.

Milo FC, une machine à domicile…

Cette saison, le Milo FC n’a perdu que deux petits points à domicile devant son bouillant public du stade M’ballou Mady DIAKITÉ. Face au Fello Star (victoire 2-1), l’équipe vient de comptabiliser son 6e succès de la saison, le 5e à domicile. Ousmane CONDÉ, toujours aussi précieux, a répondu au but du Fello inscrit à la 13e par Seydouba CISSÉ (26’, 1-1). Avant que le très technique Mohamed Blaise CAMARA ne donne l’avantage aux siens en début de seconde période (47’). Le Milo FC compte 20 points et se retrouve parmi le trio de tête en attendant la fin de la journée.

Richard NANE Porte le Hafia FC…

Face à la Flamme Olympique, le Hafia FC a sécurisé très tôt son succès de la soirée (0-3). Et c’est en partie grâce à son international togolais, Richard NANE, auteur d’un triplé (6’, 13’ et 47´). Le Hafia occupe désormais la 6e place avec 15 points. La Flamme ne compte que 5 petits points et se trouve logiquement dans la zone rouge.

@JeuneElhadj