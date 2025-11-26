En marge d’une conférence animée ce mercredi 26 novembre 2025, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, est revenu sur les rumeurs faisant état d’une prétendue crise de carburant en Guinée.

« Il y a dans la cité quelques rumeurs qui prennent de l’ampleur. On parle de crise de carburant. Il n’y a pas de crise, mais il y a une rupture, une difficulté logistique », a-t-il déclaré, précisant que deux navires d’approvisionnement sont déjà attendus.

Selon le ministre, l’augmentation rapide de la consommation nationale et l’afflux de demande provenant des pays voisins expliquent ces tensions ponctuelles : « L’arrivée de pays voisins dans nos zones fait que la consommation du carburant augmente. Ce qui arrive dans nos préfectures ne reste pas forcément. »

Ousmane Gaoual Diallo a toutefois tenu à rassurer : « Il y a des moments où l’approvisionnement pose problème, mais il n’y a pas de crise parce que les stocks sont solides et disponibles. Il est important que cette question soit éludée à cet instant. »