Le secrétaire administratif du Rpg a déclaré ce samedi, que le quatuor qui était devenu la »Troïka », va redevenir le quatuor, ceci, après le départ de la CORED de Mamadou Sylla. Lansana Komara a annoncé à cet effet que le forum des partis politiques et le forum des forces sociales vont bientôt rejoindre l’équipe.

«Le quatuor est devenu le trio et va bientôt devenir le quatuor encore, parce qu’il y a d’autres groupements de partis politiques qu’on appelle le forum des partis politiques et le forum des forces sociales, qui vont s’ajouter très bientôt à nous. Donc, le quatuor est un train quand ça démarre, il y en a qui débarquent et d’autres montent. Nous irons jusqu’au bout…», a annoncé Lansana Komara.

Par ailleurs, le secrétaire administratif du parti d’Alpha Condé, membre du trio composé de l’ANAD, du FNDC politique et Rpg arc-en-ciel et alliés, souligne que le besoin d’aller au dialogue anime les acteurs politiques, »mais pas avec le couteau à la gorge ».

«Comment pouvez-vous aller au dialogue si vous avez le couteau à la gorge? Nous avons besoin d’aller au dialogue mais pas avec le couteau à la gorge. C’est pourquoi nous avons demandé de nous enlever le couteau à la gorge et nous permettre de discuter sereinement avec les autorités, pour qu’on puisse aller vers une vie constitutionnelle», a déclaré Lansana Komara, en faisant allusion à l’emprisonnement de Kassory Fofana, Mohamed Diané et d’autres acteurs politiques des autres partis.