L’avant dernier match de la cinquième journée de Ligue 1 guinéenne a vu l’Académie SOAR malmené l’ASM Sangaredi au stade de l’Amitié de Kamsar. Un choc qui a tourné à l’humiliation et qui annonce déjà une crise chez le promu…

Nouvelle désillusion pour l’Association Sportive des Mineurs de Sangaredi qui s’est incliné ce soir pour la 4e fois de la saison en seulement 5 journées, de quoi accentuer les interrogations autour du promu.

Opposés à SOAR Académie ce vendredi, les Mineurs ont coulé devant leur public. Mahamadu Lamin (01′), Ibrahima Dicko Sylla (11′), Naby Bangoura (24′) et Ousmane Papa Conté (56′) ont assuré le spectacle pour les visiteurs qui enregistrent par la même occasion, leur 4e victoire en autant de matchs.

Chez l’équipe de Sangaredi, le constat est très amer. Après son unique victoire (0-1) contre le Hafia FC, le club a perdu successivement contre l’AS Kaloum (1-0), la Flamme Olympique (1-3), la Renaissance (0-1) et aujourd’hui contre SOAR Académie (0-4). Une crise de résultat qui place d’ores et déjà le technicien Désiré Fokou sur une chaise éjectable.

Même si l’hygiène de vie de certains joueurs cadres est pointée du doigt en interne, l’entraîneur principal est le plus enclin à payer les frais de ce très mauvais début de saison. Parmi les pistes pour un potentiel remplaçant, celle menant à Souleymane Camara (Abedi) reste la plus plausible. Les premiers contacts ont été établis et les lignes sont susceptibles de bouger dans les jours ou semaines à venir.

Mais d’ici là, l’ASM Sangaredi trémousse à la onzième (11e) place de la Ligue 1 guinéenne avec trois (3) petits points, mais surtout, la plus mauvaise défense du championnat…