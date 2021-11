Dans une interview ce vendredi 25 novembre 2021 , le ministère de l’habit et de l’urbanisme a réagit dans l’affaire des victimes de Kaporo rails, Kipé 2 et Dimes. Ousmane Gaoual Diallo soutien qu’ils seront des facilitateur afin de trouver une solution à ce problème.

« L’agent judiciaire de l’état et le ministère de la justice qui sont accusés vont répondre des actes au nom de l’Etat. Parce que moi je n’ai pas encore eu du temps pour rencontrer les victimes. Donc nous allons être des facilitateurs pour essayer de trouver des compromis pour sortir de cette situation. Comme le président de la transition s’est engagé, il faut donc que nous contribuons à rétablir la confiance et la paix entre tous afin de faciliter la réconciliation nationale » a fait savoir Ousmane Gaoual Diallo dans l’émission les GG de la radio Espace Fm.

Autre question débattue c’est celui de la récupération des domaines de l’Etat par les nouvelles autorités du pays. Le porte parole chef du gouvernement promet de s’investir davantage, « nous allons examiner les dossiers au cas par cas, nous allons regarder tous les dossiers et voir quelles sont les situations qui sont conformes à la loi et ceux qui ne le sont pas. Donc c’est déjà une distinction nette qu’il faut savoir faire parce qu’il peut y avoir des cas de gestion frauduleuse, il y’a des cas de gestion illégale etc.. et à ce moment là, on verra quelle gestion adaptée à la situation parce qu’il ne s’agit pas d’avoir un remède uniforme pour tous les cas » a-t-il laissé entendre avant de poursuivre.

« Nous avons mis en place une commission qui reçoit tous les acteurs concernés, toutes les personnes concernées. Et nous mettons à pied d’œuvre une équipe qui va sillonner l’ensemble du pays afin de connaître les emplacements, immatriculer les biens de l’Etat pour qu’on puisse connaître de façon claire cette situation. Maintenant il ne faut pas s’enfermer dans une logique, le patrimoine de l’Etat comme le patrimoine d’un individu c’est à dire il peut arriver que l’Etat décide de sortir les biens ou d’accroître les biens de son patrimoine. Donc nous ferons en sorte que personne ne soit lésé dans la récupération des biens publics » a- t-il conclu.

Madeleine kotus