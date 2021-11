Le Colonel Mamadi Doumbouya, présidant le conseil des ministres du jeudi 25 novembre 2021, a exposé sa colère suite au décès tragique de M’Mah Sylla, jeune fille de 25 ans, décédée après une 7ème intervention chirurgicale à Tunis, le samedi dernier.

La défunte a été violée par des médecins puis opérée dans une clinique à Entag, une banlieue de la commune de Matoto. A ce sujet, le président de la Transition a relancé le débat sur les cliniques privées en Guinée, dont nombreuses parmi elles sont clandestines.

Par la même occasion, Colonel Mamadi Doumbouya a instruit le ministre de la Santé de procéder à des vérifications sur la situation des cliniques privées à travers le pays.

« Le Conseil a rappelé le drame qui a emporté notre compatriote 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞 𝐌’𝐦𝐚𝐡 𝐒𝐲𝐥𝐥𝐚. Le Président a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée. Le Conseil demande également au ministre de la Sécurité et de la Protection civile d’apporter son appui au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique pour la vérification des accréditations des cliniques privées afin d’éviter la prolifération des pratiques clandestines dans notre pays», martèle le porte-parole du gouvernement.

Mamadi Doumbouya a recommandé également au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, l’ouverture rapide de l’hôpital Donka et d’entamer les études de réhabilitation de l’hôpital Ignace Deen avant de faire la situation de la COVID-19 dans le pays . « Au titre de la COVID, le Conseil rappelle le respect strict des recommandations de l’ANSS, en matière de distanciation sociale et de respect des gestes barrières. Le Conseil demande également le contrôle strict de l’authenticité des certificats de vaccination et des tests COVID, ainsi que le renforcement des contrôles aux frontières», rapporte le compte-rendu du conseil des ministres.