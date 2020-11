Au lendemain de la manifestation organisée par l’Union des Forces Démocratiques de Guinée et l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) ont fait le bilan de la journée du mercredi.

Pour Joachim Baba Millimono, responsable adjoint de la cellule de communication de l’UFDG, la manifestation a été satisfaisante malgré le déploiement des forces de défense et de sécurité.

«l’ANAD est satisfaite du caractère pacifique de la manifestation mais aussi des résultats obtenus et qui sont conformes aux objectifs fixés. L’Etat a été obligé par l’ANAD d’interdire leurs propres manifestations et assemblées générales au même titre que l’UFDG qui a son siège et son QG fermés. l’ANAD a obligé l’Etat à faire un deployement militaires et paramilitaires impressionnant et disportionnés prouvant à suffisance que le régime ne tient que par la force et non par un soutien populaire.

Le dispositif était si impressionnant, que les populations ont choisi de rester chez elles»

«La manifestation a muté en journée ville morte. Les populations sont restés à la maison et les activités économiques ( Port, Banque, commerce, transport) ont tourné au ralenti.

Les Boutiques et magasins sont restés fermés, ce qui a entraîné une paralysie des activités commerciales, une baisse importante d’activités pour les banques et une circulation relativement fluide», dit Joachim Baba Millimono.

Malgré l’interdiction du gouvernement de tenir des manifestations, l’UFDG et ses alliés n’entendent pas baisser la garde, Ils comptent projeter une nouvelle manifestation dans les jours à venir jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

«Après évaluation de cette première journée, La date de la prochaine manifestation pacifique sera fixée incéssament. En plus des réclamations liées à la manifestation de la vérité des urnes, à la libération des prisonniers, à la justice pour les victimes, la prochaine manifestation inclura l’arrêt des persecutions contre les opérateurs économiques pour leur opinion politique ou origine »