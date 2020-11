La ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle vient de réagir aux accusations de détournement portées contre elle.

Zeinab Dramé est accusée dans un scandal de plus de 200 milliards de francs guinéens.

Dans sa réaction, elle dit n’est pas être ébranlée par de telles accusations et estime qu’elle ne se reproche de rien.

En attendant, elle demande à ses détracteurs d’apporter des preuves de leurs «allégations».

«Prenez mon poste, mais ne touchez pas à mon honneur !

Je ne suis pas émue, ni ébranlée par votre publication, car autant qui est coupable doit s’expliquer , je ne vois pas de raisons pour un innocent de se justifier. En attendant que vous n’apportiez la preuve des » faits » révélés dans votre » enquête » auprès sans doute de sources douteuses , je vous pardonne votre outrage et votre outrance. C’est dommage pour notre pays que la presse, très souvent , soit complice de cadres et personnalités qui ont prospéré dans la délation, le mensonge, le clientélisme, et pour parvenir á leurs fins sont prêts à tout, à abuser de tout le monde, quitte à détruire des vies et des réputations établies. Dieu aide le pays et le Président à se débarasser enfin du mal du carréirisme et des intrigues qui minent l’administration et font depuis toujours le malheur de la Guinée.

J’insiste, je n’ai rien à me reprocher ni à cacher. Le moment venu, la vérité sera connue de tous et Dieu rendra justice.

En attendant, j’informe, – pour ceux qui s’en inquiéteraient ou en douteraient de bonne foi- , que je n’ai été, à ce jour, mise en cause dans aucune affaire relevant de ma gestion actuelle ou antérieure : à commencer par Monsieur le Président de la République, personne ne m’a encore incriminé ou interpellé à propos de prétendus détournements, encore moins m’intimer de rembourser quoi que ce soit. Je défie quiconque de prouver le contraire.

A la veille du remaniement ministériel qui aiguise les pires appétits et nourrit des tensions mortelles entre d’innombrables » ministrables » , je sais que jusque sous mes pieds, une course est engagée pour ma succession, semble-t-il, ouverte. Je ne m’en préoccupe pas. Mais, mon honneur et ma réputation de femme, si. Au prix de ma vie, je les défendrai. Il y a le procès des hommes et le tribunal de Dieu », a posté la ministre sur sa page Facebook