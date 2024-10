Lors de son assemblée générale, ce samedi 26 octobre 2024, l’ancien parti au pouvoir a exprimé ses vives inquiétudes concernant la récente nomination des conseils de quartier qu’il considère comme une tentative de manipulation du processus électoral à venir.

Pour l’ancien député du RPG Arc-en-ciel, Mohamed Lamine Kamissoko a souligné que l’approche actuelle, qui consiste à désigner les chefs de quartier sur instruction du président Mamadi Doumbouya, constitue une menace pour la démocratie. « Tout ça, c’est dans la logique de tricher tout processus électoral qui sera engagé», a-t-il affirmé.

Ce proche d’Alpha Condé, les délégations spéciales devraient inclure des représentants des partis politiques, en fonction des résultats électoraux précédents.

L’ancien député de la dernière législature a insisté sur le fait que ces nominations visent à créer un climat propice à la fraude électorale. Selon lui, les jeunes désignés comme chefs de quartier, souvent en quête de ressources, pourraient devenir des instruments de pression sur les partis d’opposition. «C’est des milliards qui tombent à tout moment, et ces jeunes, sans repères, ne réalisent pas la menace que cela représente pour leur pays», a-t-il déclaré.

L’ancien député dénonce également le caractère arbitraire de ces nominations, qui vont à l’encontre des lois et règlements en vigueur. « Ces réaménagements se font dans le but de menacer la liberté des partis politiques et d’imposer des choix qui ne respectent pas la volonté du peuple », a-t-il ajouté.