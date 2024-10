À travers un atelier de mise en place, le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC) a annoncé, ce samedi 26 octobre 2024, le lancement de la première édition du Prix littéraire des lycéens de Guinée. Ce prix a pour objectif de développer les compétences de lecture et d’analyse critique des lycéens en leur confiant la lecture de cinq livres sélectionnés auprès d’éditeurs guinéens.

Le prix s’adresse à dix lycées, chacun sélectionnant vingt élèves par l’intermédiaire de leurs professeurs de français. Les élèves seront accompagnés par des enseignants et des bibliothécaires dans leur travail de lecture et d’analyse. Un comité adhoc a déjà présélectionné les livres parmi ceux proposés par plusieurs éditeurs, dont L’Harmattan Guinée, Gandale, Innove Éditions, Yigui et Plume Inspirée.

Marie Paule Huet, coordinatrice du projet, précise que les élèves auront toute l’année scolaire pour lire les cinq romans. En avril, après avoir terminé leur lecture, ils voteront individuellement pour leur livre préféré. «Le vote se déroulera dans chaque lycée, et les résultats seront ensuite centralisés à Conakry pour désigner le roman lauréat», indique Mme Marie Paule.

L’auteur du livre primé recevra un chèque de 5 millions de francs guinéens (environ 500 €) et aura l’opportunité de rencontrer ses lecteurs dans deux lycées à Conakry et à l’intérieur . Cette distinction permettra également d’accroître la visibilité de son ouvrage auprès d’un public plus large, qu’il s’agisse de lycéens ou d’adultes.

Bakar Barry, chef de la cellule animation à la Direction générale du CELPAC, souligne l’importance de ce projet pour rassembler les lycéens des écoles publiques et privées. En impliquant les bibliothèques, l’initiative vise à créer des partenariats solides qui renforcent le lien entre l’éducation et la culture.

Pour sa part, Aguibou Sow, professeur de français, insiste sur la nécessité d’harmoniser les outils pédagogiques avec les enseignants des établissements participants. Cela inclut l’élaboration de fiches de lecture communes afin de faciliter l’analyse des textes. « Le choix des dix écoles a été guidé par des considérations budgétaires et géographiques, avec une répartition équilibrée à travers le pays», précise-t-il.

Lancé lors du Salon International du Livre Jeunesse de Conakry, le 7 novembre 2024, la proclamation du lauréat du prix littéraire des lycéens de Guinée aura lieu durant les “72 heures du livre” le 23 avril 2025. Cette initiative promet de dynamiser le paysage littéraire guinéen et d’encourager les jeunes à s’engager dans une pratique de lecture active et critique.