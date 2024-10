Kérouané, le 26 octobre 2024 – Aujourd’hui, la Compagnie du TransGuinéen (CTG) célèbre l’achèvement du deuxième pont sur l’embranchement ferroviaire reliant la mine de Simfer à Beyla à la ligne principale du TransGuinéen à Kérouané. Situé au-dessus du fleuve Milo, ce pont de 275 m constitue une infrastructure cruciale de plus pour le TransGuinéen, facilitant le transport du minerai de fer des blocs 3 et 4 du Simandou jusqu’au port de Morébaya.

La construction de ce pont a nécessité plus de 117 000 heures de travail, plus de 4 300 m³ de béton et 47 pieux totalisant 807 mètres de longueur. Une fois l’ensemble du système ferroviaire achevé, le réseau de la CTG permettra de transporter jusqu’à 120 millions de tonnes de minerai de fer des deux mines de Simandou ( Simfer et de WCS), renforçant ainsi l’économie de la Guinée et sa position dans le secteur minier.

La cérémonie d’inauguration, marquée par la présence du Ministre des Mines et de la Géologie, M. Bouna Sylla, des leaders des communautés locales et des partenaires de construction, souligne l’importance de cette réalisation pour la Guinée. Cette infrastructure symbolise non seulement un jalon technique et logistique, mais aussi une avancée vers une Guinée plus connectée, dynamique et économiquement intégrée.

La CTG est un acteur clé du projet Simandou qui, une fois achevé, sera le plus grand projet intégré mine-infrastructures d’Afrique. Le chemin de fer du TransGuinéen contribuera à créer une connectivité accrue entre les différentes régions du pays, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités économiques et renforçant les économies locales.