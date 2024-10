Depuis l’exil, Cellou Dalein s’est adressé à ses militants lors de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti, ce samedi 26 octobre 2024. Le leader de l’UFDG a rappelé que son parti demeure la première force politique qui propose une alternative crédible aux Guinéens.

L’ancien Premier ministre a réaffirmé son engagement à promouvoir l’égalité des chances entre les Guinéens. “L’UFDG ne cessera d’exister que lorsqu’il aura conquis le pouvoir suprême pour redresser le pays et garantir l’égalité des droits et des chances pour tous les citoyens. L’UFDG est de loin la première force politique du pays et elle accomplira sa mission : réconcilier les Guinéens et développer la nation au profit de tous”, a déclaré Cellou Dalein Diallo. Video!