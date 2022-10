Depuis la prise du pouvoir par les militaires en septembre 2021, le président du PEDN n’a cessé d’apporter son soutien à Mamadi Doumbouya, quant à la réussite de cette transition. Ce qui fait croire à bon nombre d’observateurs qu’il est celui qui le chef de la junte prépare pour prendre le pouvoir après cette période.

Lansana Kouyaté a apporté un démenti formelle concernant une rencontre »secrète » entre lui et le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition.

«Je vous dis et croyez-moi que jusqu’à présent, je n’ai pas eu de tête-à-tête avec le président de la transition. Du 05 septembre 2021, moi je suis arrivée dans la deuxième moitié du mois de janvier 2022. On a échangé au téléphone, pas plus de deux fois», a justifié Lansana Kouayté.

A la question de savoir s’il est le favori du colonel Mamadi Doumbouya à prendre la relève, le président du parti de l’espoir pour le développement national a tranché: «Je suis dans ce domaine et je dis souvent ce qui est prescrit. Quelqu’un de supérieur arrivera si ça doit arriver (…)»