Plusieurs voix s’élèvent sur la durée de la transition en Guinée, bien que la charte soit mise en place, et qui donne pourtant espoirs, à de nombreux citoyens. Néanmoins, face à la durée ‘’indéterminée’’ de ce régime militaire, Ismaël Condé, membre du bureau politique de l’Ufdg, a interpellé le Comité national pour le Rassemblement et le Développement (CNRD).

Le vice maire de Matam estime qu’une transition n’est pas une phase ‘’statique’’, « c’est une phase qui bouge ». C’est pourquoi, ce cadre de l’Alliance nationale pour l’Alternance et la Démocratie, martèle qu’il faudra que le CNRD sache que la meilleure façon de réussir une transition, c’est d’avoir une transition courte. Ce n’est pas la prise de pouvoir qui est difficile, mais plutôt la gestion. Ils veulent plaire et blesser tout le monde à la fois, alors que la gestion, c’est de prendre la décision et faire l’arbitrage. Quand on fait l’arbitrage, il y aura un camp qui se fâche et l’autre, qui sera content. »

A la prise de pouvoir le 5 septembre dernier, le Colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes ont été félicités et ont bénéficié de l’accompagnement immédiat de leurs compatriotes, ainsi que plusieurs autres structures de la société civile. Pour Ismaël Condé, le peuple qui a applaudi, sera « le même peuple qui va se tenir devant les autorités, pour dire que ce n’est pas ça qu’on vous a demandé. Donc, une transition qui ne dépasse pas deux ans, va être la meilleure recette pour le CNRD, pour qu’il reste indéfiniment dans l’histoire. »

Ce proche de Cellou Dalein affirme clairement qu’il est, tout à fait d’accord pour une transition qui ne dépasse pas deux ans. Parce que, explique-t-il :« si nous voulons les aider, il faut que nous abordions ce sujet pour eux. Si nous commençons à les sacraliser, pour leur dire qu’ils peuvent rester autant qu’ils veulent, c’est du faux. Le peuple est aux aguets, il sait que la transition doit s’arrêter à un moment donné et pour que cela réussisse, il faut que ça s’arrête au bon moment ».

Mamadou Saïdou Diallo