Dans une déclaration rendue publique ce jeudi 26 septembre 2024, le Barreau de Guinée a exprimé son indignation suite au décès du Colonel Pépé Célestin Bilivogui, révélé le 25 septembre. Ce décès intervient dans un contexte déjà marqué par de nombreuses violations des droits humains, notamment l’enlèvement et la séquestration de Foniké Mengué, Billo Bah et plusieurs personnes, dont le Colonel Bilivogui lui-même.

Le Barreau a rappelé avoir déjà tiré la sonnette d’alarme lors du décès dans des circonstances floues du Général Sadiba Koulibaly, en déplorant qu’aucune enquête sérieuse n’ait été menée depuis. “Tout adulte a le droit de disparaître”, avait ironisé le porte-parole gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, une déclaration jugée « arrogante » et « méprisante » par le Barreau, qui estime que cette posture ne correspond pas aux principes d’un État de droit.

Le Barreau dénonce avec force « ces cas d’enlèvement, de séquestration et d’assassinat à répétition » et exige l’ouverture d’enquêtes rigoureuses pour traduire en justice les coupables. Il réclame également l’autopsie du corps du Colonel Bilivogui afin de déterminer la cause exacte de son décès.

En outre, il condamne la manière « peu orthodoxe » avec laquelle la famille du défunt a été informée de son décès. Le Barreau de Guinée interpelle également les autorités à respecter les procédures judiciaires et à s’abstenir de toute interférence.

Enfin, il invite les autorités à faciliter la remise du corps du défunt à sa famille, après autopsie, en vue des obsèques dignes. Il se réserve le droit d’exercer toute action relevant de ses prérogatives pour la manifestation de la vérité sans préjudice de la saisine du conseil supérieur de la magistrature contre toute abstention des magistrats de rendre justice.