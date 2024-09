Suite à la découverte du corps du Colonel Pépé Célestin Bilivogui à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre et leader de l’opposition, a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à la nation guinéenne.

Le corps du Colonel Pépé Célestin Bilivogui a été présenté à son épouse, à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, mercredi 25 septembre.

Cellou Dalein Diallo a tenu à exprimer son soutien à la famille du Colonel, ainsi qu’à l’armée guinéenne et à l’ensemble du peuple, tout en appelant à la justice. Se joignant à la voix du Barreau de Guinée, il soutient les demandes de celui-ci pour l’ouverture immédiate d’enquêtes approfondies sur les circonstances de l’enlèvement, de la séquestration et du décès du Colonel Bilivogui.

“Soutenant fermement la position du barreau guinéen, j’exige l’autopsie du corps du défunt ainsi que l’ouverture, sans délai, d’enquêtes sérieuses pour faire toute la lumière sur les conditions de son enlèvement, de sa séquestration et de son décès, afin que les responsables, quels qu’ils soient, soient traduits en justice”, a-t-il déclaré.

Cette position se joint avec celle du Barreau, qui a dénoncé avec force les cas d’enlèvement et de séquestration récurrents en Guinée, demandant des enquêtes rigoureuses et la traduction des coupables en justice. Le décès du Colonel Bilivogui, dans des circonstances encore troubles, suscite une vive émotion dans le pays et ravive les inquiétudes sur la question des droits humains sous la transition actuelle.