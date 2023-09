En plénière, ce mardi 26 septembre 2023, pour l’examen et l’adoption du volet dépenses du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2023, le Conseil national de la transition (CNT) dirigé par Dr Dansa Kourouma, a révélé “une saignée financière” de près de 21 milliards pour la location d’un seul bâtiment.

La Commission Plan, Affaires financières et Contrôle budgétaire du Conseil national de la transition (CNT) s’est interrogée sur les charges de location de ce bâtiment qui abrite ces deux institutions. Elle a constaté que ces services publics qui sont dans le même bâtiment “absorbent d’importantes ressources financières.”

À titre d’illustration, note le CNT : « la Cour des Comptes paye 823 443 598 GNF et la Cour Suprême (ex Cour Constitutionnelle) 916 666 666 GNF par mois soit près de 21 Mds par an pour un même bâtiment. »

Pour mettre fin à cette importante saignée financière, le CNT recommande au gouvernement de renégocier à la baisse ces contrats de location.