Pour le président du Parti pour la paix et le développement (PPD), le premier ministre Bernard Goumou a totalement «raté sa sortie», en répondant au président en exercice de la Cédéao, sur la durée de la transition en Guinée.

Boubacar Diallo estime que le chef du gouvernement de la transition guinéenne devrait se «comporter en homme d’Etat.» D’après cet ancien député CEDEAO, on ne peut pas traiter un président de la République d’un pays ami et frère, président d’une institution sous régionale comme la CEDEAO de »guignol ».

«On ne peut pas non plus lui parler comme si on parlait de quelqu’un qu’on a rencontré dans la rue. Je n’ai vu nulle part où le président Embaló a manqué du respect à la Guinée. Par contre, quand il arrivé en Guinée, il a eu des rencontres avec le président Doumbouya, les membres du gouvernement», a exprimé le leader du PPD.

Par ailleurs, Boubacar Diallo trouve regrettable pour un gouvernement, que son premier ministre se comporte de la sorte vis-à-vis d’un président d’une institution sous régionale. Il dit croire que le colonel Mamadi Doumbouya a intérêt à bien réfléchir pour la suite à donner à cette situation:

«Nous traversons une crise , nous sommes membre de la CEDEAO , même si nous sommes suspendu, on peut toujours régler la question. Mais, ce manque de confiance est déjà créé, donc il faut d’autres personnes peut-être pour relever ce défi, parce que je ne pense pas que ce premier ministre puisse continuer dans la sérénité et dans le respect des autres. Il a prouvé qu’il n’est pas à la hauteur des tâches qui lui incombent. Même un simple ministre qui se comporterait de cette façon, pouvait être demi de ses fonctions à plus forte raison un chef de gouvernement. C’est l’un des piliers de la transition qui a parlé.»