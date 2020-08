Il n’est de secret pour personne que l’opposant historique guinéen, devenu président en 2010 et reconduit en 2015 veut mordicus s’éterniser au perchoir de la République. Tous les signaux convergents dans ce sens, pas besoin de sortir d’une grande école pour comprendre les manèges d’Alpha Condé et son clan terré à Sékhoutouréya. L’honneur serait pour celui qui durant toute sa vie a combattu les régimes précédents de quitter le pouvoir en 2020 et marqué de son emprunte l’histoire par une alternance transparente et souhaitée par ceux qui prônent la démocratie.

Un mandat de plus pour Alpha Condé équivaudrait à un retour en arrière. S’il s’aventure sur cette piste, son combat contre Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté n’aura servi à rien. La parole est sacrée en Afrique, mais Alpha ne semble pas comprendre cette assertion des sages, sinon que rien n’explique son envie de briguer coûte que coûte, vaille que vaille, un troisième mandat. Des morts, le pays en a enregistré de trop. Les 99% des victimes sont toutes des mineurs et tous ont été fauchés par des tirs à balles réelles.

S’éterniser au pouvoir ne fera que gangrener la division ethnique et communautaire puisqu’on le veuille ou pas il s’agit bien de cela. Le tissu social n’a jamais été autant fragilisé, la fibre ethnique est réapparue à telle enseigne que le Guinéen ne peut ouvrir la bouche sans parler d’ethnie alors que des liens très forts ont uni des générations de familles issues de toutes les communautés il y a de cela des lustres.

Aujourd’hui que reste-t-il encore de ces liens tissés par nos aïeux ? Répondre à cette interrogation reste mitigée pour toute personne ayant un sens d’objectivité.

Cette Guinée qu’Alpha a fait miroiter à la population quand il était opposant est loin d’être celle que nous vivons aujourd’hui. La misère n’a fait que grandir. Pour beaucoup de familles la viande est un luxe, se déplacer est un calvaire car les routes sont en très mauvais état à l’image d’une administration bancale qui a prouvé son incapacité et ses limites.

Jamais le monde n’avait connu un délit constitutionnel comme le nôtre, faire voter et adopter une nouvelle constitution très controversée. Ensuite, modifier et falsifier la même constitution sans aucune base légale. Alpha et son groupe l’ont fait, pas pour l’intérêt du pays, mais pour assouvir leur envie de rester éternellement à la suprématie.

Parlons des familles qui ont perdu les leurs lors des différentes manifestations depuis 2011. La barre des deux cents victimes a été atteinte. Et à aucun moment une enquête sérieuse n’a été menée pour démasquer les criminels. Cette injustice entretenue par Condé est faite à dessein. La démarche vise tout simplement à protéger les coupables et incriminer les manifestants. La peine est lourde pour les familles. Le sang a trop coulé. Alpha Condé devrait, ne serait-ce que pour la mémoire des personnes innocentes qui ont perdu la vie à la fleur de l’âge, renoncer au troisième mandat.

Le RPG originel ne devrait pas du tout s’associer à Alpha Condé pour qu’il s’éternise au pouvoir, sinon c’est serait trahir la mémoire des victimes de ce parti qui ont, au prix de leurs vies, cru à l’esprit démocratique de leur leader jusqu’à leur dernier souffle.

La grandeur d’un homme se mesure par ses actes. Face à l’histoire, Alpha Condé a échoué sur toute la ligne. Seul un retour en arrière pourrait lui garantir une fin de mandat paisible et pour lui et pour la Guinée qu’il prétend tant aimer.

Aïssatou Barry dite Aïcha Mo Nènè Barry