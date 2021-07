Selon les spécialistes de la santé, la drépanocytose également appelée anémie à hématies falciformes, est définie comme étant une maladie du sang et plus particulièrement de l’hémoglobine. Les globules rouges sont déformés et ont du mal à circuler dans le sang et peuvent parfois se bloquer dans les vaisseaux sanguins. Pour en savoir plus sur cette maladie, nous avons rencontré ce lundi 26 juillet 2021 un spécialiste en la matière. Dr Mamady Dramé fondateur du centre médical SOS Drépano nous énumère les causes de cette pathologie

« La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. Elle se transmet par les deux parents, elle n’est bien entendu pas contagieuse. Pour être malade, il faut que l’enfant reçoive de chacun de ces deux parents un allèle muté du gène régissant la structure de l’hémoglobine, la protéine qui assure le transport de l’oxygène dans le sang. S’il n’en reçoit qu’un, il ne développera pas la maladie, mais pourra la transmettre s’il a un enfant avec une personne dans le même cas que lui. Deux « porteurs sains » ont alors une chance sur quatre d’avoir ensemble un enfant malade » explique t’il.

La drépanocytose qui est une maladie assez répandu dans l’Afrique sub-saharienne ne reste pas sans conséquences. Selon Ce spécialiste, l’anomalie d’hémoglobine peut entraîner plusieurs conséquences à savoir :

« Les globules rouges sont fragiles et sont détruits en excès : le taux d’hémoglobine est bas, définissant l’anémie chronique. Les enfants sont donc anémiques en permanence, mais s’adaptent généralement très correctement » a- t’il dit.

La drépanocytose est une maladie qui se guérit difficilement mais se prévient facilement affirme Dr Drame Mamady.

« Le seul traitement curatif actuellement disponible contre la drépanocytose est la greffe de la moelle osseuse. Donc difficile de la guérir, mais on peut soulager les douleurs en période de crise, prévenir les risque d’infections graves, prévenir et prendre en charge les complications. Il existe plusieurs types de traitements en fonction de la gravité de la maladie et de la façon dont elle se manifeste » soutient il.

Pour éviter cette maladie génétique, Dr Mamady Dramé donne des moyens de prévention, « Il faut au prime-abord empêcher qu’un homme porteur sain n’épouse une fille porteuse. Il faut donc suffisamment informer la population sur la drépanocytose. Je conseille donc que les gens fassent tous les tests nécessaires, un dépistage sur toutes les maladies afin de se rassurer qu’on est compatibles avec notre conjoint pour éviter de donner naissance à des enfants malades héréditaires. Et pour ça il faut l’implication de l’Etat » Conseille Dr Mamady Dramé fondateur du centre médical SOS Drépanocytose.

Madeleine kotus