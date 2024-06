Le tribunal criminel de Dixinn à Conakry se prépare à rendre son verdict dans l’affaire du massacre perpétré au Stade du 28 septembre de Conakry en 2009. Après des mois de débats, les plaidoiries et réquisitions ont pris fin ce mercredi 26 juillet 2024.

Les accusés dont l’ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba et plusieurs de ses ministres attendent avec appréhension ce verdict final fixé au 31 juillet 2024.

Depuis le 28 septembre 2022, date d’ouverture du procès, les avocats des différentes parties se succèdent à la barre du tribunal de Dixinn pour présenter leurs arguments. Ce mercredi, les avocats du commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, ont conclu en plaidant l’acquittement de leur client, insistant sur son innocence quant aux atrocités commises au stade.

Dans cette affaire, la commission d’enquête internationale avait fait état de plus de 150 morts, 109 femmes violées, et de nombreux blessés et disparus.

Les parties civiles et le parquet maintiennent leur demande de requalification des faits en crimes contre l’humanité et la condamnation des accusés soulignant l’importance de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Les accusés à leur tour ont plaidé non coupable et sollicité leur acquittement.

Le juge Ibrahima Sory 2 Tounkara a renvoyé l’affaire au 31 juillet prochain pour le délibéré, marquant ainsi la fin de ce procès l’historique pour la Guinée.