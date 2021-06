Âgé de 40 ans, Balla Bilivogui s’est donné la mort par pendaison. Son corps a été retrouvé par ses proches au quartier Energie où il résidait. Il était marié et père de 7 enfants. Avant de se pendre, il avait eu des altercations avec son épouse.

Koulibo Koivogui, épouse du défunt témoigne sur les derniers échanges avec son feu époux : « Étant en état de famille, j’ai demandé à mon époux de m’acheter à manger parce que je ne peux pas manger du riz la nuit. Quand il s’apprêtait à sortir, je lui ai rappelé qu’il doit me chercher à manger. C’est ainsi qu’à son retour à 23 heures il m’a apporté à manger il m’a réveiléee pour le plat. Comme il faisait tard, je ne pouvais plus passer à table. C’est ainsi qu’il a commencé à m’insulter et s’est mis à me frapper et me menacer de mort. Malgré l’intervention des voisins, il n’a pas cédé et encore il était ivre. Il a fallu que je passe la nuit chez une voisine. Donc ce matin, j’avais déjà fait mes bagages pour me rendre au village à Macenta quand l’un de ses amis est venu pour la médiation entre nous. Malheureusement il s’était déjà donné la mort par pendaison. »

Après le constat des gendarmes et du médecin légiste, le corps a été remis à la famille.

Billy Nankouman Keita

Correspondant dans la préfecture de Siguiri