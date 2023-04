Appelée à comparaître en que témoin dans l’affaire de détournement présumé des 50 millions de dollars pour la relance de SOTELGUI, la société Huawei Guinée à travers sa directrice générale a été entendue ce mercredi, 26 avril 2023 devant la Chambre de jugement de la Cour de Répression Économique et Financières (CRIEF).

« C’était à l’occasion du projet d’extension de la Sotelgui en juillet 2013, Huawei Guinée a été chargée des installations des équipements du projet. La Sotelgui a signé un contrat avec Huawei relatif à l’extension de son réseau comprenant l’installation des équipements et des services. En 2013, il y a eu un accord de financement entre l’État guinéen et EximBank. De 2013 à 2016, Huawei guinéen a réalisé des prestations de services et l’installation des équipements qui ont été réceptionnées », a-t-elle laissé entendre.

En ce qui concerne le processus de paiement, Madame Zhong Lee soutien que le décaissement des fonds de cet type de projet, Ministère des finances, représentant de l’État donne l’instruction de retrait conformément à l’accord de financement « En résumé, toutes les transactions liées au projet ont eu lieu entre EximBank et Huawei technologie avec l’accord préalable de l’État guinéen, représenté par le ministère de l’Economie et des finances », a-t-elle déclaré.

Après de ces différentes interventions du ministère public, les avocats de la partie civile, le président de la cour a renvoyé l’affaire au 3 mai prochain pour la suite des débats avec les représentants de la société Huawei.