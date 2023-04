Le Premier ministre, Bernard Goumou, a présidé au Palais du peuple ce mercredi 26 avril 2023, au lancement des journées de l’enseignement techniques de la formation professionnelle et de l’emploi couplées à la première édition des olympiades des métiers de Guinée. Durant 4 jours, les professionnels du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) venus de 14 pays africains échangeront avec les professionnels guinéens autour de panels et débat, sur des questions d’adéquation entre les offres de formation et la demande d’emploi, mais aussi sur les structures de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Le président du comité d’organisation, Zainoul Abidine Barry a affirmé que la tenue de cette édition est une véritable plateforme d’échange et de découverte du savoir-faire guinéen. « Les journées de l’enseignement technique et de la formation professionnelle couplées aux olympiades des métiers de Guinée sont un ensemble d’événements qui visent à qualifier, non seulement, notre système d’enseignement technique, mais aussi à contribuer à l’employabilité de nos apprenants. C’est une véritable plateforme d’échanges et de découvertes de savoir-faire guinéen».

Présidant le lancement, le premier ministre Bernard Goumou n’a pas manqué de féliciter le ministre Alpha Bacar Barry pour son initiative qui, selon lui, réinvente les métiers du secteur technique. « Nous sommes conscients en tant que gouvernement que la construction et la transformation de cette Guinée, si on la veut positive, passe obligatoirement dans la maîtrise des métiers. Ce sont les petites mains qui réalisent des grandes choses. C’est ce dont notre pays riche a le plus besoin».

Et d’ajouter que « le secteur de la formation professionnelle et de l’enseignement technique est stratégique. 15% du budget national est aujourd’hui affecté à l’éducation et à la formation professionnelle. Une loi sur le contenu local est élaborée, adoptée et promulguée afin de valoriser l’emploi et l’expertise locale. Un programme de 20 mille emplois en perspective au département de l’Enseignement technique. C’est du jamais vu en Guinée», a déclaré le Premier ministre.

Dans son discours, le ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle a rappelé les avantages liés à l’organisation de ces olympiades des métiers. « Pendant les prochains jours, nous allons poser les débats et chaque année, de façon dynamique, nous allons sortir des résolutions que le ministère de l’Enseignement technique et les autres ministères de l’Éducation vont s’employer à exécuter. Il y a également les olympiades des métiers de Guinée. Pendant ces prochains jours, quelques structures vont competir dans 15 filières différentes. Ces compétitions vont nous déterminer le niveau de formation, la dextérité de nos enfants, le geste professionnel ainsi que la qualité des équipements et la qualité de la matière d’œuvre dans l’enseignement technique et de la formation professionnelle. À la fin de ces journées, nous pouvons dire, à l’issue du jugement du jury, quels sont les meilleurs boulangers, les meilleurs pâtissiers, les praticiens, les meilleurs techniciens de mécanique, les meilleurs techniciens d’électronique, etc. de la Guinée pour l’année qui va suivre. Sous l’impulsion du président de la Transition, nous avons remis en marche les écoles des arts et métiers (ERAM), nous avons rénové les écoles, nous avons digitalisé l’orientation et l’inscription dans les centres d’instruction et de formation professionnelle», a indiqué Alpha Bacar Barry.

Désormais, les journées de l’enseignement techniques de la formation professionnelle et de l’emploi jumelées aux olympiades des métiers seront organisées chaque année pour créer de l’émulation, de la compétition et attirer la qualité dans le secteur de l’enseignement technique.