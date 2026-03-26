La Directrice générale des Élections (DGE) informe les partis politiques, les listes de candidats indépendants ainsi que les candidats uniques de la prorogation de la date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections législatives et communales prévues le 24 mai.

Initialement fixée au 29 mars 2026, cette échéance est désormais reportée au vendredi 3 avril 2026 à 18 heures. L’annonce a été faite à travers un communiqué publié ce jeudi 26 mars par la Direction générale des élections.

La DGE précise que les modalités de dépôt des candidatures, telles que définies initialement, restent inchangées et se présentent comme suit : “Pour le scrutin législatif de liste nationale à la représentation proportionnelle : au siège de la Direction Générale des Élections, sise à Cameroun, commune de Dixinn, Conakry. Pour le scrutin législatif majoritaire uninominal ou plurinominal : auprès des Directions communales des Élections (Conakry) et des Directions préfectorales des Élections (préfectures). Pour le scrutin majoritaire uninominal des Guinéens établis à l’étranger : via le lien https://candidature-exterieur.dge.gov.gn/ ou au siège de la Direction Générale des Élections. Pour le scrutin communal de liste à la représentation proportionnelle : auprès des chefs services des Élections des communes (communes rurales et communes situées au chef-lieu de la préfecture)”, précise la DGE.

À cette occasion, l’institution invite les candidats et leurs mandataires à veiller à la complétude des dossiers et au respect strict des délais désormais fixés.