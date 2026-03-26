Devant les conseillers nationaux de la transition ce mercredi 25 mars 2026, le Premier ministre, chef du gouvernement a évoqué l’organisation prochaine des élections législatives et communales, prévues le 24 mai. Il présente ces scrutins comme une étape majeure dans le processus de consolidation institutionnelle.

« L’organisation prochaine des élections législatives et communales constitue une étape majeure dans l’enracinement de la Vᵉ République », a-t-il déclaré dans son discours de politique générale.

Selon lui, ces échéances permettront d’achever la mise en place des institutions issues du nouvel ordre constitutionnel. « Ces échéances permettront de parachever la mise en place des Institutions issues du nouvel ordre constitutionnel et de renforcer la légitimité démocratique », a-t-il précisé.

Le Premier ministre a également insisté sur leur rôle dans le renforcement de la gouvernance locale. « Elles permettront d’enraciner durablement la démocratie représentative et d’assurer une meilleure articulation entre l’État central et les collectivités territoriales », a-t-il ajouté.

À travers cette annonce, le gouvernement entend consolider les acquis institutionnels et renforcer la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques.