Le Premier ministre a reçu, ce lundi 25 mars 2024, des acteurs politiques guinéens à la primature. À cette occasion, Bah Oury a promis d’intensifier les rencontres avec l’ensemble de la classe politique pour discuter des questions essentielles contribuant à la stabilité du pays.

Les coalitions politiques dirigées notamment par Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, tous en exil depuis plus d’un an maintenant, ont pris part à la rencontre. Le RPG arc-en-ciel, quant à lui, a boudé la rencontre tout en exigeant la libération de ses cadres détenus à la maison depuis plus de deux ans maintenant.

Dans son discours, le chef de gouvernement a affirmé qu’il est tout à fait normal de rencontrer l’ensemble de la classe politique pour discuter de la situation de la Guinée. “C’est la première fois que tout le monde se retrouve dans la salle et nous allons répéter cela de manière régulière. Parce que ce que je veux imprimer dans la gouvernance de la transition actuelle, certes il y a des préoccupations d’ordre politique, de chronogramme, d’élections, de retour à l’ordre constitutionnel, mais il est également important que le Premier Ministre, chef de gouvernement, puisse rencontrer les acteurs politiques pour évoquer des sujets qui concernent la vie nationale sans pour autant que cela soit lié à des compétitions à caractère politique ou électoral. Vous devez être informés de la situation nationale car pour diriger demain la Guinée, il faut que vous puissiez progressivement, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous mettre dans la peau du futur dirigeant d’un État qui veut aller dans le sens de la stabilité, du respect des règles de droit et des règles constitutionnelles.”

Dorénavant, Bah Oury promet d’inviter l’ensemble de la classe politique guinéenne à être informée, par exemple, de la situation économique du pays pour qu’ils soient au courant des grandes décisions que le gouvernement prendra et pour qu’ils connaissent les motivations des choix qui, selon lui, s’avèrent parfois particulièrement difficiles.

“Les rencontres seront régulières, le dialogue ce n’est pas simplement évoquer des questions à caractère électoral”, a-t-il déclaré.