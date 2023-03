Le président du Conseil national de la Transition (CNT) convie les Honorables conseillers à une plénière, ce lundi 27 mars 2023, à 11 heures à l’hémicycle du Palais du Peuple de Conakry.

L’ordre du jour portera sur l’examen et l’adoption de l’accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque Islamique de Développement (BID), dans le cadre du financement du projet d’appui au développement de l’Enseignement technique et professionnel (Eram phase II) en Guinée, signé le 15 janvier 2023, pour un montant de neuf millions d’euros (9 000 000 €).

Sont invités à prendre part à la présente plénière :

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Les Présidents des Institutions Républicaines ;

Le Conseiller du Président de la Transition, Chargé des relations avec les Institutions Républicaines ;

Le Ministre de l’Economie et des Finances ;

Le Ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi ;

Le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ;

Les Membres du Gouvernement ;

Madame la Gouverneure de la ville de Conakry ;

Les Maires des six communes de Conakry ;

Le Secrétaire exécutif de l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;

Monsieur le Représentant de l’Association des Communes de Guinée ;

Les Représentants des Coalitions des Partis Politiques ;

Les Anciens membres du CTRN et du CNT de 2010 ;

Les Représentants des Organisations de la Société civile ;

Les Représentants des Centrales syndicales ;

Les Représentants des Organisations de la presse publique et privée.

Compte tenu de l’importance de l’événement et de l’ordre du jour, Dr Dansa Kourouma exige la présence de tous les Honorables Conseillers nationaux.