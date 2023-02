Le Conseil pour le pardon et la réconciliation en Guinée (COPAREG) a organisé ce samedi 25 février 2023 une conférence à l’Université général Lansana Conté de Sonfonia, pour sensibiliser les étudiants et étudiantes sur les notions de pardon, de paix et du rapprochement des citoyens.

Le thème : le pardon, la paix et le rapprochement des citoyens, a été développé devant une assistance cosmopolite, composée d’étudiants, des encadreurs et des sages représentants les 4 coordinations régionales de la Guinée.

Le conférencier, l’ancien ministre, Madifing Diané est revenu sur l’histoire de la Guinée. Dernier pays d’Afrique de l’Ouest à être colonisé, il a expliqué comment le pays est resté uni derrière 63 Conseillers territoriaux pour être l’un des premiers à accéder à l’indépendance dans la sous-région.

« Tout le monde sait que la France, au sortir de la deuxième guerre mondiale, a été soumise entièrement et son économie a été saccagée. L’espoir de la France n’a été que de conserver la Guinée pour sa relève économique et à la domination des autres territoires. La Guinée a été estimée par la France comme le grenier de l’ensemble de ses possessions en Afrique Occidentale et les Antilles. Nous devrons le savoir surtout vous les jeunes. Vous êtes le présent de ce pays, mais aussi son avenir… La Guinée a toujours été mobilisée, je vous le dit, derrière 63 Conseillers territoriaux nous sommes arrivés à voter non à la proposition qui nous a été faite de rester dominé. Avec les mêmes nous avons été indépendant le jeudi 2 octobre 1958», explique l’ancien ministre.

Il indique que ce sont les politiques sans projets de société qui ont divisé les guinéens. Madifing Diané rappelle également que le premier code pénal guinéen punissait de la peine de mort les actes divisionnistes.

« Le premier code pénal guinéen en son article 47, qualifiait de crimes: le régionalisme, l’ethnocentrisme et le racisme et étaient punis de la peine de mort ».

Pour le Secrétaire général du Conseil pour le pardon et la réconciliation en Guinée (COPAREG), Dr Alseny Diallo, cette conférence vise à réunir tous les fils et filles de la nation autour d’un idéal qui est l’unité nationale, souhaité par le président de la République.

« Faisant l’amour à tout le peuple, il souhaite que les guinéens avancent. Le social avant tout. L’amour entre le peuple avant tout. Pour développer la nation, il faut qu’on s’aime et qu’il y ait l’unité nationale et la compréhension. Il faut qu’il y ait le dialogue. Cette conférence vise à mobiliser les 4 régions naturelles. Toutes les coordinations sont présentes à cette conférence. Il y a ici, les représentants de la coordination de la Basse côté, de la Moyenne Guinée ou Haali Pular, la Haute Guinée et celle de la forêt. Il y également les anciens dirigeants de la Guinée de l’indépendance à nos jours et les autorités de l’université ainsi que les étudiants sont là », a déclaré Dr Alseny Diallo.

COPAREG tente de réduire les manipulations ethniques en Guinée en sensibilisant les jeunes qui représentent plus de 70% de la population. C’est pourquoi Dr Alseny Diallo et son équipe ciblent les universités du pays.

« L’université réunit tout le monde. Il y des Guinéens et des étrangers et vous avez aussi toutes les tranches d’âges ici. Ils sont venus de tous les horizons. Si les étudiants sont sensibilisés, ils vont multiplier en classe et dans leurs habitations, car les habitants de tous les quartiers se retrouvent à l’université. Ça veut dire qu’on va toucher toute la Guinée à la fois», a-t-il ajouté.

Les autorités de l’Université général Lansana Conté (UGLC) de Sonfonia ont été très touchées par le choix porté sur leur institution. Pour Pr Manga Keita, recteur de cette université, le thème développé est d’une grande importance surtout en cette période transitoire.

« Parler de pardon, de paix et de réconciliation, la Guinée en a besoin parce que nous sommes à un carrefour où pour revenir à un régime normal, il faut qu’on traverse la turbulence de façon relativement paisible. Ça rentre dans le cadre de la sensibilisation et tant que nous nous entretenons autour de ces concepts cela va nous amener à accepter l’autre ».

Aboubacar Fofana licence 3 Comptabilité, l’un des participants à cette conférence de sensibilisation promet de faire bon usage des concepts appris.

« A travers cette sensibilisation nous savons que la Guinée a traversé beaucoup de choses et ça nous permet nous étudiants d’apprendre et d’aller transmettre dans nos foyers, pour qu’on est enfin la paix ».