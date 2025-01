Afin de répondre aux exigences du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) définies lors des évaluations des partis politiques, l’Union pour la Nouvelle Guinée (UNG), un des partis observés, a décidé de se conformer aux règles régissant la création et la gestion des partis. Dans cette perspective, elle a lancé ce samedi 25 janvier 2025 ses activités relatives au congrès électif national, visant à élire les membres de son bureau, à la base, au quartier Nongo, dans la commune de Lambanyi.

Lors de l’ouverture de cet événement, presque toutes les fédérations du parti, ainsi que les bureaux des jeunes et des femmes présents sur l’ensemble du territoire national, étaient représentés. De plus, des militants, responsables du parti et des représentants d’autres partis politiques, tels que le PADES, l’UPR, l’ARENA et le FAN, ont pris part à la cérémonie.

« À travers la configuration de la salle, nous affirmons que l’UNG est présente dans toutes les fédérations. Mais notre objectif n’est pas simplement d’être présents, nous visons à être véritablement implantés. L’implantation est ce qui importe, pas la simple présence physique. Ce n’est pas le nombre de représentants qu’on compte, mais plutôt le nombre de communes et de districts couverts. C’est ça l’implantation », a souligné le président de l’UNG, Dr Oumar Baldé.

Poursuivant, Oumar Baldé a salué le processus d’évaluation mis en place par le MATD. « Nous avons grandement apprécié ce processus d’évaluation, car il est pédagogique. Il était nécessaire, et il permettra aux partis en compétition de mieux se préparer. Cela fait partie de l’exercice de gestion du pouvoir. Un parti qui ne respecte pas toutes les normes, si jamais il accède au pouvoir, il risquerait de se retrouver dans une gouvernance de scène. Est-ce que cela fonctionnerait ? Si ce n’est pas le cas, comment corriger la situation ? Ce sont des questions essentielles qu’on ne peut négliger. Et c’est précisément ce genre de tentatives de gouvernance qui engendre des conséquences désastreuses », a-t-il expliqué.

Dr Baldé a également dénoncé le détournement des fonds publics, évoquant un exemple alarmant : « C’est le seul pays où l’on apprend qu’une personne a pu détourner 100 millions de dollars. Cela effraie ceux qui souhaitent investir en Guinée, car un pays où une telle somme peut être détournée présente un risque. C’est pourquoi cet exercice d’évaluation est essentiel, c’est un apprentissage, une pédagogie. Car jusqu’à présent, nous ne l’avons jamais pratiqué. Je suis désolé, certains partis, malheureusement, n’ont pas pu s’adapter à certaines conditions et ne participeront pas à cette compétition. Mais nous leur disons que nous pouvons continuer à œuvrer pour ce pays », a-t-il ajouté.

Enfin, le président de l’UNG a souligné l’importance de la rigueur dans la gestion des affaires publiques. « Nous tendons la main à tous ceux qui souhaitent avancer dans un cadre de transparence et de rigueur. Une gouvernance, c’est avant tout la rigueur. S’il n’y a pas de rigueur, ce sont les populations pauvres qui en pâtissent. C’est pourquoi nous estimons que tous les partis qualifiés pour terminer le processus d’évaluation le feront dans les meilleures conditions. Le MATD, suite à la dernière réunion que nous avons tenue et en accord avec la feuille de route, prendra toutes les mesures nécessaires pour maintenir le partenariat lancé par le ministre de l’Administration du Territoire », a-t-il conclu.