Il est impossible de donner satisfaction à tous et de faire en sorte que nos analyses soient acceptées de tous d’autant plus que nous vivons dans une société loin d’être extirpée de l’obscurantisme et de l’ignorance absolue.

Ces commentaires n’engagent que moi et n’ont rien à avoir avec une quelconque prise de position contre n’importe qui. Je donne libre-cours à tout le monde d’émettre des jugements selon sa compréhension et son interprétation du texte. Je suis citoyen libre et j’ai pleinement le droit sans nuire aux autres de m’exprimer et de faire une analyse sur le sens réel du leitmotiv ou dirais-je slogan « Gouverner autrement« .

Les premières impressions depuis quelques jours sonnent comme une piqûre de rappel des comportements insidieux qui ont caractérisé la gestion du pays durant les deux précédents mandats présidentiels.

Des promesses de Gascon asphyxient le cerveau du peuple à tel point qu’il devient amnésique.

Vous remarquerez depuis 2010, le pays est engourdi par des gens hubris de désir et se servent au lieu de servir. Des gens sans foi ni loi se donnent tout le loisir de piller ouvertement et pire installent une machine de fabrication de haine et de violence dans tout le monde : « Diviser pour mieux régner ». Ces cadres étaient l’espoir et l’espérance du peuple. Ils étaient censés nous sortir de la torpeur de l’inconnu surtout d’éviter à la population d’être aveugle-né pour pouvoir prendre ses destinées en main.

Pour remplir sa noble mission, il fallait à cette administration qu’elle déniche la machine infernale des hypothèses aventureuses d’un système archaïque, trop dépassé. C’est ainsi, elle pouvait se mettre au travail qui est d’ailleurs la seule et l’unique solution pour avancer avec un équilibre constant.

« Gouverner autrement » a des implications très profondes sur tous les aspects de la vie de la Nation.

-Ce slogan implique un changement de comportement tant au sommet qu’au bas de l’échelle. Il faut avoir des ministres responsables, honnêtes qui ont le sens de l’éthique, des cadres vertueux axés sur le travail et le progrès.

Que le citoyen lambda apprenne à se comporter dignement et puisse se conformer aux règles et principes qui gouvernent notre Etat.

-Ce slogan implique la transparence dans la gestion des deniers publics. Je répète deniers publics et non privés.

Que le détournement cesse, que la corruption soit bannie de nos rangs, que les ressources soient réparties équitablement.

-Ce slogan implique encore le rajeunissement de l’administration afin de lui donner un nouvel élan et un souffle nouveau pouvant conduire le pays inévitablement au sommet de la pyramide.

-Ce slogan implique que les contrées les plus reculées sentent les fruits du progrès amorcé.

Malheureusement, ce début s’annonce tumultueux et peu encourageant. Les mêmes têtes refont surface à la même place et aux mêmes fonctions. « Confirmer » est le verbe le plus usité durant ces 5 derniers jours.

Dans un pays composé de plus de 15 millions d’habitants, je pense honnêtement qu’il y a des hommes dans l’ombre qui peuvent mieux faire plus que les autres qui sont sous le feu des projecteurs. Il faut essayer tout le monde pour éviter la sédentarisation. J’aurais voulu voir de nouvelles têtes dans la nouvelle composition gouvernementale. Ces deux mandats ont largement suffit pour récompenser tout le monde. Le nouveau doit maintenant récompenser le mérite et faire la promotion de l’excellence. Un pays qui se veut un essor rapide a besoin d’être lié inextricablement aux hommes capables et compétents. Il faut essayer les jeunes pour qu’ils engrangent un minimum d’expérience au lieu de les mettre tout le temps à l’écart. Donc, le mandat n’est il pas dédié aux jeunes et aux femmes? J’en doute.

On a besoin du sang neuf et du renouveau dans ce pays qui a trop supporté. Notre pays mérite plus que ça. En Guinée, les jeunes doivent avoir du cran !

Par Mamadi Guilavogui