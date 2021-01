Fodé Oussou Fofana, Kalemodou Yansané et d’autres membres du bureau exécutif de l’Ufdg sont critiqués d’observer un silence coupable face à la détention de leurs collègues à la maison centrale. Interrogée sur cette attitude, la vice-présidente des femmes de l’Ufdg a invité à ne pas céder à l’émotion.

Le calme de ces membres du bureau exécutif de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée aurait pourtant une ‘’une bonne cause’’, a-t-on appris. Une source indique que l’ordre a été donné par Cellou Dalein Diallo à ces personnes citées ci-haut, à ne pas se prononcer ‘’pour ne pas gonfler le nombre des membres du parti en prison’’, à en croire cette source.

Néanmoins, «chacun a sa façon de percevoir et d’analyser cette situation», a réagi Maïmouna Bah Diallo, l’épouse de Chérif Bah.

« Vous savez combien de fois les militants et sympathisants de l’Ufdg sont persécutés aujourd’hui. On a l’impression que le seul but c’est de tuer l’Ufdg, c’est de la détruire. Dans cet élan, il y a beaucoup d’intimidations qui se font. Et chacun a sa façon de vivre cette situation », a-t-elle exprimé au cours d’un entretien exclusif accordé à nos confrères de Guinéenews.

«Je pense qu’il ne faut pas céder à l’émotion. Au stade où se trouve l’Ufdg, la situation est très délicate… »

« Mais ce que je puis vous dire, ce dont je suis sûre, c’est que j’ai confiance en la loyauté et à l’engagement des cadres de l’Ufdg. Parce que depuis que monsieur Alpha Condé est au pouvoir, il y a eu beaucoup de migrations vers le RPG mais jamais un militant de souche de l’Ufdg n’a migré. Ils ont tout fait. Ça veut dire que c’est des militants qui sont là par conviction. Ce sont des militants qui sont là parce qu’ils ont à cœur le projet de société de l’Ufdg. Et ils ont confiance au président de ce parti. Donc, tout ce qui est en train de se dire, c’est dans le cadre de disloquer l’Ufdg », a rassuré dame Maïmouna.