Ouverte le 28 novembre à 00h00, la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle s’achèvera ce jeudi 25 décembre à 23h59 sur l’ensemble du territoire national.

Durant près d’un mois, les neuf candidats en lice ou leur représentant ont sillonné le pays à travers des meetings, des campagnes de porte-à-porte et diverses actions de proximité, dans l’espoir de convaincre l’électorat de la pertinence de leurs projets de société respectifs.

À l’issue de cette période de mobilisation politique, la parole revient désormais aux électeurs, appelés à s’exprimer par le vote afin de désigner celui ou celle à qui sera confiée la conduite des affaires du pays pour les sept prochaines années.