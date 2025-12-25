À l’instar des communautés chrétiennes du monde entier, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré la fête de Noël ce jeudi 25 décembre 2024, marquant la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, fils de la Vierge Marie. À la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Sonfonia Gare, de nombreux fidèles, venus de divers horizons, se sont rassemblés dans une atmosphère de paix, de joie et de ferveur religieuse.

Dans son homélie, le curé de la paroisse, le père Jean-Baptiste Mané, a centré son message sur la joie de Noël, la paix et l’amour du prochain, tout en adressant des prières particulières pour la Guinée. Revenant sur le sens profond de cette fête chrétienne, il a souligné l’espérance qu’elle porte pour les croyants.

« Nous célébrons aujourd’hui la naissance du Christ. À Saint-Charles-Lwanga, je vois déjà cette joie avec mes fidèles chrétiens. Je les vois dans la joie », a-t-il déclaré.

Poursuivant son message, le père Jean-Baptiste Mané a insisté sur la lumière apportée par la naissance du Christ et sur la responsabilité des chrétiens de la diffuser autour d’eux.

« Mais ce qui signifie par rapport à cette fête de Noël, c’est une fête de joie. C’est une fête des enfants. Et cet enfant qui est né nous apporte surtout la paix. Et la prière que nous avons dite depuis hier jusqu’à aujourd’hui, nous sommes dans sa main et nous demandons cette paix dans notre pays, la Guinée. Nous manifestons cela dans la joie ou dans la prière, c’est pour que l’enfant qui est né, qui est sauvé, soit pour nous une lumière. Et cette lumière, comme nous le disons souvent, que tout chrétien reçoit la lumière du monde. Et que tout chrétien est le ciel du monde. Donc c’est cette lumière que nous allons transmettre à nos frères et sœurs pour qu’ils puissent aussi vivre cela dans la lumière. Et cette joie de fête, comme vous le voyez à travers les fidèles, nous sommes dans la joie et ça se voit même sur nos visages. »

S’adressant à l’ensemble des Guinéens, le curé a lancé un message fort axé sur la paix intérieure, l’acceptation de l’autre et l’amour mutuel.

« Le message que je pourrais transmettre aux Guinéens, c’est surtout la paix du cœur. Parce que si on s’accepte, on peut accepter notre prochain. Et comme Dieu dit, aimez vos prochains comme vous-même. Ce que je veux lancer également aux Guinéens, c’est de s’aimer. Aimons-nous entre nous et aimons nos prochains. Car, c’est cette paix que notre enfant Jésus nous a apportée pour que nous puissions transmettre cela aux Guinéens. »

Dans un contexte sociopolitique jugé sensible, le père Jean-Baptiste Mané a également formulé des prières pour la tenue d’élections paisibles dans le pays.

« Nous sommes à la veille des élections présidentielles et que cette élection se passe dans de très bonnes conditions. Que Jésus qui nous a apporté la paix, soit pour la Guinée, la paix du cœur. »

Parmi les fidèles présents, Roger Loua a exprimé sa joie de participer à cette célébration. « C’est un grand jour que nous vivons aujourd’hui, car ce jour marque la renaissance du Christ. Nous avons prié dans l’unité et la paix du Christ. Mon Père nous a demandé dans son homélie de cultiver l’amour, l’acceptation et l’unité entre nous », a-t-il confié.

La célébration de Noël à la paroisse Saint-Charles-Lwanga s’est achevée par la traditionnelle fête des enfants de l’église, dans une ambiance conviviale et fraternelle.