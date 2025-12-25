En prélude à la fête de fin d’année 2025 et le début de la nouvelle année, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation a annoncé l’interdiction formellement des feux d’artifices.

Dans un communiqué publié à cet effet, le ministre Ibrahima Kalil Condé invoqué “des impératifs liés à la sécurité intérieure et au maintien de l’ordre public”. A cet effet, la vente, la détention et l’utilisation des feux d’artifices sont formellement interdites sur l’ensemble du territoire national du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 5 janvier 2026 inclus.

A l’issue de cette période, precise-t-on, toute utilisation de feux d’artifices est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation expresse du MATD, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. “Le ministre appelle au sens civique, à la responsabilité individuelle et collective de l’ensemble des citoyens et les exhorte au strict respect de la présente mesure prise pour l’intérêt supérieur de la sécurité publique”.

Les gouverneurs de régions, les préfets, les sous-préfets sont chacun en ce qui le concerne chargé de l’application de cette interdiction.