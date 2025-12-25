La deuxième journée de la 35ème Coupe d’Afrique démarre ce vendredi à Rabat avec, au programme, le choc du groupe A entre le Maroc et le Mali. En conférence d’avant match, le sélectionneur marocain, Walid Regragui a abordé plusieurs points sur ce choc si décisif. Partagé entre prudence et humilité, Regragui vise la qualification dès demain face à une équipe malienne en quête de sa première victoire dans la compétition.

Maroc-Mali, c’est le duel le plus attendu dans la poule A. Les deux équipes s’affrontent ce vendredi au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. D’un côté, le Maroc vise la qualification en huitième de finale, tandis que le Mali, de son côté, ambitionne d’enregistrer sa première victoire, après son match nul (1-1) face à la Zambie.

Le Maroc “joue pour les 3 points…et la qualification’’

Après sa victoire inaugurale (2-0) au détriment des Comores, le Maroc affiche l’ambition d’enchaîner un deuxième succès consécutif et valider par la même occasion, le ticket qualificatif pour le prochain tour du tournoi « Nous arrivons pour le 2ème match après une première victoire qui était nécessaire pour. On rentre maintenant dans la vraie compétition contre une équipe du Mali qu’on connaît très bien. Nous sommes très concentrés avec beaucoup d’humilité. Ça va être un match équilibré, on a hâte de le jouer. On joue pour les 3 points en essayant de se qualifier dès ce vendredi », a déclaré le technicien marocain.

Le Mali en quête de victoire

Après son match nul au goût amère, lors de sa première sortie, la sélection malienne ambitionne de prendre des points face au Maroc et d’enregistrer son premier succès de la compétition. Déjà sous pression, Tom Saintfiet et son équipe mesurent l’enjeu du choc face au pays hôte « nous sommes un peu déçus après notre nul face à la Zambie. Ce résultat nous donne plus de pression pour le match de demain face au Maroc, le grand favori de la compétition » , a regretté le sélectionneur malien.

Face aux Lions de l’Atlas, les aigles du Mali visent les trois points pour se relancer « demain, c’est un match spécial, nous sommes très motivés pour faire un bon résultat. C’est vrai que le Maroc est le grand favori, mais nous aussi, on est là pour rester jusqu’à la fin de la compétition. C’est pourquoi, nous avons besoin de points demain » déclare Tom Saintfiet.

Le coup du match est prévu ce vendredi 26 décembre, à 20h GMT, au stade prince Moulay-Abdellah de Rabat. Selon les organisateurs, la rencontre se jouera à guichet fermé entre maliens et marocains.