Le président du Conseil national de la transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a procédé à la remise de cadeaux de Noël à de nombreux enfants, ce lundi 25 décembre 2023 au Palais du peuple de Conakry.

À l’occasion de la fête de Noël, comme à son habitude, Dr Dansa Kourouma a fait parler son cœur, en offrant des nombreux cadeaux aux enfants issus des orphelinats et de l’école des sourds muets de Conakry. Cette cérémonie de remise a connu la participation de certains membres de l’instance parlementaire, des encadreurs du secteur éducatif et les enfants bénéficiaires.

Monseigneur Jacques Boston, membre de l’institution, a formulé des prières et bénédictions à l’endroit du généreux donateur, le président du CNT et au peuple de Guinée. Au même moment, l’honorable Jacques Boston a pensé aux familles sinistrées et celles endeuillées dans plusieurs quartiers de Kaloum, suite à l’explosion du dépôt d’hydrocarbures qui a fait 23 morts et affecté plus de 1 100 ménages.

“En cette fête de Noël, je voudrais, au nom de l’Église de Guinée, vous remercier, Dr Dansa Kourouma, d’avoir pensé aux enfants. Noël c’est la joie, c’est l’espérance dans le désespoir. Là où tout est obscur, Dieu accepte d’emmener la lumière. Noël c’est la venue de Moïse. J’ai prié pour que la venue de ce sauveur, sauve la Guinée surtout face à ce drame que nous avons connu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Que Dieu accueille toutes ses âmes et rétablisse ce qui sont blessés. Que Dieu soit le soutien de ceux qui ont perdu des biens », a prié Monseigneur Jacques Boston.

S’exprimant au nom des encadreurs des orphelinats et centres éducatifs, Joseph Tounkara a remercié également le président de l’instance parlementaire transitoire. « Ces enfants rêvaient d’avoir des cadeaux de la part de papa Noël qui n’est nul autre que vous. Merci monsieur le Président du CNT. Nous prions pour vous. »

« Nous vous remercions monsieur le Président du CNT pour tous les biens que vous nous avez offerts. Certains enfants n’ont pas eu cette chance, mais nous, nous l’avons eu. Nous vous remercions pour cette joie que vous nous procurez. Ces cadeaux vont nous rendre joyeux pendant cette fête de Noël et pour toujours », a lancé l’une des bénéficiaires.