Le Premier ministre a présenté ce samedi 25 décembre 2021, au président de la transition, la feuille de route du Gouvernement. C’est le Palais Mohamed V, qui a abrité la cérémonie, en présence des ministres et Secrétaires généraux.

Selon un compte rendu du palais de la colombe, ladite feuille de route porte sur cinq (5) axes qui sont : «la rectification institutionnelle ; le cadre macroéconomique et financier ; le cadre légal et la gouvernance ; l’action sociale, l’emploi et l’employabilité ; les infrastructures et l’assainissement.»

Selon toujours ce compte rendu, les étapes importantes de cette feuille de route sont :

– La formation du CNT

– La rédaction de la nouvelle constitution

– La mise en place de l’organe de gestion des élections

– L’établissement du fichier électoral

– L’organisation du référendum constitutionnel

– Les élections locales et communales

– Les élections législatives

– L’élection présidentielle (Premier tour)

– L’élection présidentielle (Deuxième tour, si nécessaire).

Le président Mamadi DOUMBOUYA, a approuvé cette feuille de route. Il a aussi réitéré sa confiance au Premier ministre et à son Gouvernement. Il a fait des voeux pour la réussite de la délicate mission de refondation de la Guinée.