Publireportage – Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et de Service de Sûreté (SICASS) a célébré ce lundi 24 novembre 2025 ses 25 années d’existence lors d’une cérémonie organisée dans un réceptif hôtelier de Conakry. Fondée en Guinée et devenue un acteur majeur de la sûreté aérienne en Afrique, l’entreprise intervient aujourd’hui dans 14 pays et sur 17 escales.

L’événement a été marqué par des hommages appuyés à feu Almami Ismaël Bangoura, cofondateur visionnaire du groupe, des témoignages de partenaires internationaux ainsi que la présentation des ambitions qui ouvriront la nouvelle ère de SICASS.

Aboubacar Sidiki Bangoura, fils du cofondateur et porteur de la dynamique renouvelée du groupe, a ouvert la cérémonie par un hommage emprunt d’émotion à son père. Il est revenu sur les motivations qui l’ont conduit à remercier son associé et frère, Maurizio Chiaretta. « La Guinée m’a tout donné… Il est obligatoire pour moi de revenir à la source», a-t-il déclaré, évoquant aussi la volonté de Maurizio de se recueillir sur la tombe de leur défunt père à Coyah. « Il faut que tu demandes à la famille qu’ils acceptent que je me rende à Coyah… Coyah que Ismaël aimait beaucoup. »

Il a ensuite salué les pionniers de l’entreprise, rappelant l’évolution remarquable du groupe. « En 25 ans, SICAS Group est passé d’une escale à Conakry à 17 escales, réparties dans 14 pays… Je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers nos autorités… le ministère des Transports, l’Autorité guinéenne de l’aviation civile, nos compagnies partenaires, nos institutions financières », a-t-il poursuivi, avant d’adresser quelques mots à ses équipes. « Votre travail est souvent discret mais essentiel… Ce que nous accomplissons aujourd’hui n’est que le début. Inch’Allah, nous irons beaucoup plus loin.»

Très ému, le cofondateur Maurizio Chiaretta est revenu sur sa rencontre, en 2000, avec celui qu’il qualifie de « père adoptif, mon père guinéen ». « Il n’a pas mis plus d’une heure pour décider de démarrer cette aventure avec moi », a-t-il rappelé, saluant la relève incarnée par Aboubacar Sidiki Bangoura : « Bouba… a su prendre la digne relève de son père. »

Abdoul Karim Aribot, Directeur pays Bénin et Tchad, a, lui aussi, livré un témoignage fort : « SICAS, c’est toute une histoire qui a commencé ici en Guinée. Je suis SICAS depuis 2003… Je suis instructeur en sûreté de l’aviation civile internationale grâce à SICASS. » Il est revenu sur l’impact historique du groupe : « Grâce à SICAS, les compagnies ont fait confiance à notre méthode de travail… et ont mis fin à la pratique des agents embarqués », avant d’évoquer la vision stratégique à venir : « Nous voulons que la Guinée devienne un centre d’excellence en sûreté aéroportière… et faire de SICAS une force motrice conformément à l’annexe 17 de l’OACI. »

Présent à la cérémonie, le Directeur général de l’AGAC, Sékou Oumar Thiam, a tenu à souligner la stature exceptionnelle d’Ismaël Bangoura, dont l’influence demeure vive : « Cet homme était un homme exceptionnel… profondément ancré en moi. » Il a assuré qu’il est bel et bien possible de créer « une entreprise en Guinée et qu’elle prospère au-delà de nos frontières », ajoutant que l’Autorité guinéenne de l’aviation civile continuera à soutenir le groupe.

Les partenaires internationaux, notamment Royal Air Maroc et Brussels Airlines, ont unanimement salué la constance, le professionnalisme et le sérieux de SICASS, qu’ils considèrent comme un acteur de confiance sur le continent.

Au nom de la famille, l’une des filles du défunt a exprimé sa gratitude : « Votre présence aujourd’hui… Vos gestes de reconnaissance nous touchent profondément. Papa croyait profondément à la valeur du travail bien fait. Merci de faire vivre ce qu’il a contribué à bâtir. »

La cérémonie s’est clôturée par la projection de vidéos en hommage à feu Almami Ismaël Bangoura, retraçant son parcours, ses valeurs et son rôle déterminant dans l’édification de SICASS.

Ce moment de recueillement a été suivi d’un cocktail symbolisant la convivialité et l’esprit de célébration collective.