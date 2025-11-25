Après près de vingt-quatre heures de garde à vue au commissariat de la police routière de Bambéto, le président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), Rafiou Sow, a retrouvé la liberté. À sa sortie, il a exprimé son soulagement et réaffirmé sa détermination à poursuivre son engagement politique.

Dans un communiqué publié peu après la libération de son leader, le PRP a donné des précisions sur les circonstances de l’interpellation.

« Il a été interpellé lundi soir vers 22 heures alors qu’il quittait Lambanyi pour Kipé. Il a été conduit au commissariat de la routière de Bambéto », indique le parti.

Le communiqué apporte également des éléments sur les motifs évoqués lors de l’arrestation :

« Selon ses déclarations, il aurait été accusé de poursuivre le cortège du directeur général de la police, ce qu’il dément formellement. »

Rafiou Sow a été libéré ce mardi aux environs de 13 heures et remis au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, après environ treize heures de garde à vue.

Le PRP souligne que son président est déterminé à poursuivre son combat politique et exprime sa gratitude envers toutes les personnes qui se sont mobilisées pour obtenir sa libération.

« Il a exprimé son soulagement et sa détermination à poursuivre son combat politique, et remercie tous ceux qui ont œuvré pour sa libération », conclut le communiqué.