Les États-Unis ont réaffirmé leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution sérieuse, crédible et réaliste à la question du Sahara marocain. Cette déclaration a été faite vendredi à Rabat par Barbara Leaf, la Secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, lors d’un point de presse après ses entretiens avec Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Barbara Leaf a souligné que Washington continue de soutenir l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, Staffan De Mistura, dans ses efforts pour faire avancer les négociations en vue d’une solution politique mutuellement acceptable. Elle a mis en avant l’importance de parvenir à une résolution durable et pacifique de ce conflit prolongé, réaffirmant ainsi l’engagement des États-Unis envers la stabilité et la prospérité de la région.

Lors de ses discussions avec le ministre Nasser Bourita, Barbara Leaf a également abordé plusieurs autres aspects de la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Maroc, soulignant les liens forts et historiques qui unissent les deux pays. Les deux parties ont réitéré leur détermination à renforcer leur partenariat stratégique et à collaborer étroitement sur des questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et la promotion du développement économique en Afrique.

Cette déclaration de soutien des États-Unis à l’initiative marocaine d’autonomie intervient dans un contexte international marqué par des efforts diplomatiques renouvelés pour résoudre la question du Sahara marocain, un enjeu clé pour la paix et la stabilité dans la région du Maghreb.