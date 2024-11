Bientôt 5 mois, depuis le kidnapping des activistes du FNDC en l’occurrence Foniké Mengué et Billo Bah par une équipe mixte de la gendarmerie et des Forces spéciales, selon les témoins. Leurs familles et proches sont sans nouvelle de leur lieu de détention. Face au laxisme de la procédure judiciaire enclenchée par le parquet général de Conakry Tournons La Page Guinée a adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU, pour exiger une enquête internationale.

Pour motiver sa demande, Tournons la page Guinée a visé, en plus du Code pénal guinéen, l’article 7 du Statut de Rome qui dispose que la disparition forcée fait partie des crimes contre l’humanité. L’ONG souligne que la disparition forcée de deux activistes suscite une vive inquiétude au sein de la population guinéenne, alimentant la colère et la peur tant chez leurs proches que parmi les défenseurs des droits humains.

“Le Président de la transition, Mamadi Doumbouya, dirige désormais un État où règnent répression, autoritarisme et violence. Toute forme de critique y est sévèrement réprimée”, a dénoncé l’organifation.

“Constatant l’impossibilité pour la justice guinéenne de mener une enquête sérieuse, Tournons la page Guinée plaide en faveur de l’ouverture urgente, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, d’une enquête impartiale, indépendante et transparente sur la disparition forcée de Oumar Sylla, dit Foniké Mengué, et de Billo Bah, dont nous sommes toujours sans nouvelles depuis plus de 90 jours”, a-t-elle exhorté.