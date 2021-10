D’immenses pertes matérielles ont été enregistrées au cours d’un incendie survenu au marché central de N’zérékoré, dans la nuit du samedi 23 octobre 2021. Suite à ce drame, le président du PEDN a exprimé une profonde amertume, avant d’inviter ses compatriotes à une mobilisation à caractère humanitaire en faveur des sinistrés.

L’opposant a salué les efforts déployés par endroits, dès que la flamme a été déclarée dans ce grand centre de négoce, dans la capitale de la Guinée-forestière.

«La forte mobilisation de la protection civile sans grand moyen, de la gendarmerie et de la police, soutenue par des citoyens déboussolés n’aura pas été suffisante pour circonscrire à temps les flammes qui ont fini par consumer les efforts de plusieurs commerçants. À défaut de pouvoir éliminer entièrement les risques liés à la survenue d’un tel sinistre dont la récurrence est à déplorer, nous devons être à même de les minimiser. Pour ce faire, la professionnalisation et la dotation en équipements adéquats des agents de la Protection civile s’imposent dorénavant comme une impérieuse nécessité. Aux commerçants affectés et à l’ensemble des citoyens de ce grand centre d’affaires, j’exprime ma compassion et invite tous mes compatriotes à faire montre de solidarité à l’endroit des sinistrés », a écrit l’ancien Premier ministre.

Le président du PEDN estime qu’avec le soutien de tous, les sinistrés réussiront à amorcer un nouveau départ.