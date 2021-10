L’ancien parti au pouvoir continue à se vider. La 1ere secrétaire administrative du RPG arc-en-ciel Belgique et d’Europe, vient de jeter l’éponge. Djamilah Nénékhaly annonce son adhésion à l’UFDG. A travers une déclaration, l’ex 1ere secrétaire administrative du parti dirigé par Alpha Condé en en Europe, explique les raisons de son arrivée chez Cellou Dalein Diallo.

Ci-dessus déclaration

Mes très chers compatriotes

J’avais le choix entre me retirer définitivement de la scène politique et vivre comme un citoyen lambda . J’y pensais depuis plusieurs années comme le savent mes proches …

J’avais même pris cette décision à l’époque. J’ai été encouragée par beaucoup à ne pas baisser les bras à continuer la lutte, ce que je n ai cessé de faire, revigorée de mes convictions personnelles, celles d’embrasser une autre formation politique qui répond le plus à mes souhaits et au besoin du peuple.

La situation socio-politique de ces derniers mois m’emmène à présent à changer de camp afin de continuer à défendre les valeurs démocratiques de notre pays acquises durement par nous, Guinéens.

Je quitte le RPG pour le principal parti de l’opposition, l UFDG dont la principale priorité, et pour moi, est le développement du pays et le bien-être de nos compatriotes. Ma décision résulte d’une prise de conscience intelligente et dans un esprit de responsabilité .

Je m’engage donc désormais à servir et à militer au sein de l’union des forces démocratiques de Guinée ,afin de répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens .

Militer tout comme voter, c’est d’abord s’engager pour son propre avenir, et également se sacrifier pour celui des autres. Ne laissons pas nos émotions prendre le dessus sur notre volonté. Je vous invite très chers frères et sœurs, à vous engager pour prendre part à la construction du pays .

S’ENGAGER C’EST CHOISIR .

S’ENGAGER C’EST VOTÉ,

VOTER C’EST EXPRIMER SON AMBITION POUR LE PAYS ET POUR SOI .

Djamilah Nénékhaly

EX Secrétaire administrative des sections RPG-ARC-EN-CIEL de Belgique et d’Europe.

EX 1ère secrétaire administrative de la COORDINATION RPG-ARC-EN-CIEL d’Europe.