Impliqué dans un accident en état d’ébriété, Mohamed BAYO est sorti de garde à vue ce lundi. En attendant son passage devant tribunal correctionnel pour conduite en état d’ivresse et blessures involontaires, l’attaquant guinéen a présenté ses excuses…

S’il brille sur les terrains depuis le début de la saison, Mohamed BAYO était à l’origine d’un acte très peu glorifiant dans la nuit de samedi à Dimanche dans les rues clermontoises. Alors qu’il conduisait en état d’ivresse, l’attaquant de Clermont Foot 63 a provoqué un accident de la circulation en rentrant d’un mariage. Deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule percuté par Bayo ont été blessées. Elles se sont vu prescrire 10 et 12 jours d’interruption totale de travail (ITT). Il a d’abord fui les lieux de l’accident avant d’être appréhendé et mis en garde à vue. 24h après, il a pu quitter le commissariat ce lundi et sera jugé en tant que récidiviste en juin 2022 puisqu’il avait déjà été condamné en 2019 pour une conduite sous stupéfiants.

Sur ses réseaux sociaux, BAYO a réagit par rapport à l’incident et n’a pas hésité à s’excuser dans un long texte : « J’ai fait preuve d’une attitude irresponsable après le match face à Nantes. Au moment de l’accident, j’ai paniqué, j’ai eu peur des conséquences. Loin d’être lucide, j’ai, dans un premier temps, quitté les lieux, mais j’ai souhaité porter secours aux victimes et revenir pour assumer. Oui, j’assume. J’assume mes erreurs, j’assume ma responsabilité, et je souhaite du plus profond de mon cœur présenter toutes mes sincères excuses aux blessés, à leurs familles, leurs proches.

Mais aussi à mon club, mes coéquipiers, mon entraîneur et son staff, à la ville de Clermont, à ma famille, et enfin à ceux qui sont là pour moi au quotidien. Au volant, nous avons tous un devoir d’exemplarité, je regrette d’avoir failli à cette mission et mis en danger la vie des autres. Je prends acte des décisions qui seront prises et j’ai conscience de la gravité de mes actes. En attendant, dès demain, je me replongerai dans le travail avec le Clermont Foot. Pardon… »

@JeuneElhadj