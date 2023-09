L’artiste chanteur guinéen, Lil Sakho, s’engage à lutter contre l’insalubrité dans la ville de Conakry. Dans la soirée du samedi 23 septembre 2023 l’auteur de l’album “Nkhoyi Dakhi” Lil Sakho a dévoilé son nouveau clip vidéo intitulé “Tâ Nokhi”.

À travers sa fondation, Lil Sakho, le prodige de Coleah affiche sa volonté de contribuer à lutter contre l’insalubrité en Guinée. L’artiste utilise son art pour inviter les uns et les autres à s’appliquer davantage dans la lutte contre l’insalubrité. Allant des places publiques notamment les marchés de Bonfi et Matam, il invite les citoyens à rendre propre leurs lieux d’habitation et de travail.

Récemment, Lil Sakho s’est engagé à travers sa fondation, à assainir les toilettes du stade de Coléah. Ce titre “Tâ Nokhi” qui signifie “la ville est salle”, vient ainsi confirmer la volonté de l’artiste à lutter contre les saletés en Guinée.

À découvrir ci-dessous 👇