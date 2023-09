Le discours du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies continue de susciter des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Si certains attendaient à ce que le président de la transition s’exprime sur le retour à l’ordre constitutionnel, d’autres, par contre, ne s’y attendaient pas. C’est le cas du président du parti Bloc Liberal.

Pour Dr Faya Lansana Millimouno, il n’y avait pas besoin pour le chef de l’État d’évoquer le chronogramme de la transition du moment que celui-ci s’est exprimé plusieurs fois sur la question en Guinée. “Je ne m’attendais pas à ce que le président s’adresse aux Guinéens à la tribune des Nations Unies. Il y a beaucoup d’occasions que le président Mamadi a pour s’adresser aux Guinéens et évoquer l’agenda de la transition. Là-bas (à l’Onu, ndlr), il s’adressait au monde entier. C’est un certain nombre de principes qu’il faut évoquer. Quand on dit qu’il devrait parler du chronogramme, les questions de retour à l’ordre constitutionnel, je crois que dans moins d’une semaine ça sera le 2 octobre, donc, il profitera de cette occasion pour le faire. Le choix qu’il a trouvé pour dire ce qu’il a dit, j’ai trouvé que c’est un choix approprié et les angles choisis étaient pertinents”, a-t-il expliqué.

Le leader du Bloc Liberal a ajouté “quand le président a affirmé en terme simple, “je ne suis ni pour, ni contre, je suis simplement pour l’Afrique”. Cela m’a rappelé le choix historique du peuple de Guinée depuis 1958. Ce choix là doit continuer à être affirmé. Et le fait de la rappeler est quelque chose d’important. Dans son discours, il a fait étalage d’un constat dans la pratique du modèle démocratique sur le continent africain et il a montré que cette pratique-là est un échec […] Et je crois que ce message doit parvenir au monde entier parce qu’il ne suffit pas de le dire, le pratiquer c’est ce que nous attendons. L’Afrique doit s’assumer et en s’assumant, nous sommes à un tournant décisif aujourd’hui, nous devons réécrire notre Constitution. Si la Constitution qui va sortir de là n’est pas un copier-coller de la Constitution française, américaine où autre, je crois qu’on aura compris que la démocratie telle que nous la voulons, nous voulons qu’elle soit contextualisée. L’Afrique ne doit pas continuer à vivre dans la traite négrière, il faut qu’elle s’assume”, a laissé entendre Faya Millimouno, président du Bloc libéral.