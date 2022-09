Après la défaite (1-0) face à l’Algérie ce vendredi 23 septembre 2022, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara n’a pas caché son inquiétude concernant l’inefficacité de son équipe, son plus gros chantier apparemment.

S’il est resté positif en retenant les choses que l’équipe a réussi à mettre en place durant ce match (le pressing collectif notamment), Kaba Diawara s’inquiète toutefois de l’inefficacité offensive dont fait preuve son équipe lors des matchs importants.

«On ne peut pas parler de défaite qui encourage mais c’est le cas parce qu’on a pu mettre en place des choses. On a pu les contrarier mais on a pêché encore une fois dans notre péché mignon c’est-à-dire la finition et ça devient inquiétant parce qu’on aurait pu je pense, ouvrir le score par deux ou trois fois en première mi-temps et ça aurait été un match différent. Maintenant, il ne faut pas accabler les garçons. Nous travaillons pour ça et je sais que l’efficacité viendra…», a expliqué le sélectionneur de la Guinée juste après le match.

Pour arriver à un rendement offensif différent, Kaba a un plan :

«On va travailler davantage les passes pour qu’on puisse mettre les joueurs offensifs dans les meilleures conditions pour qu’ils se lâchent, pour qu’ils soient en confiance et que quand ils tirent, ils marquent. Si on arrive à faire ça, là on aura progressé encore et on pourra inquiéter n’importe qui en Afrique…», a confié l’ancien attaquant.

La Guinée affronte la Côte d’Ivoire à Paris ce Mardi pour un autre test.